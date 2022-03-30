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Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли продлен до 20:00 по московскому времени 30 марта, сообщило министерство финансов РФ.

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"Минфин России информирует, что период направления поручений владельцев облигационных займов РФ выпуска "Россия-2022" с погашением 4 апреля 2022 года о переводе данных ценных бумаг на казначейский счет Минфина России в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) продлевается до 20:00 30 марта", - говорится в сообщении.

Накануне Минфин предложил инвесторам предъявить к выкупу суверенные долларовые еврооблигации с погашением в апреле 2022 года за рубли по курсу ЦБ РФ на 31 марта. Это связано с тем, что деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, при этом расчёты по доведению платежей до российских резидентов зависают.

"Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях с тем, чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", - пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Владельцы выкупаемых еврооблигаций в период с 16:00 29 марта по 17:00 30 марта могли направлять НРД поручения на перевод евробондов на казначейский счет Минфина России в НРД. Таким образом, срок подачи заявок на выкуп продлен еще на три часа.

Выпуск евробондов Россия-2022 был размещен в 2012 году, он номинирован в долларах, объем в обращении составляет $2 млрд. Дата планового погашения и выплаты накопленного купона - 4 апреля.

Минфин РФ Антон Силуанов
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