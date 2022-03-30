Bloomberg сообщил о проверках в офисах "дочек" "Газпрома" в Германии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза провели проверки в офисах подразделений "Газпрома" в Германии, включая Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Проверки прошли в рамках расследования о роли компании в росте цен на газ в ЕС.

Еврокомиссия с конца прошлого года занимается анализом ситуации на газовом рынке ЕС. Еще зимой представители ЕК сообщали, что уже получили часть ответов на свои вопросы от участников рынка, в том числе от "Газпрома".