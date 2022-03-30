Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Минпромторг предложил выделить авиапрому 12 млрд руб. на обслуживание кредитов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ на фоне антироссийских санкций предложил выделить предприятиям авиапрома около 12 млрд руб. на уплату процентов по привлеченным кредитам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

Деньги предложено было направить из федерального бюджета в этом году. Соответствующее постановление, по данным источника, предполагалось подготовить в апреле.

Такая мера поддержки предлагалась Минпромторгом 24 марта для включения в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Как сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения предложений ведомства, правительство инициативу Минпромторга не поддержало.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Минпромторга РФ.

В РФ уже действует мера поддержки системообразующих предприятий в виде субсидирования процентной ставки по кредитам для пополнения оборотных средств. Организации промышленности и торговли в рамках этого механизма смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев под 11% годовых.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции против РФ в связи с военной операцией на Украине. В соответствии с ними запрещено поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги по их техобслуживанию и страхованию. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

Предприятия авиапрома в РФ контролирует госкорпорация "Ростех", в которую входит, в том числе, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Крупным авиапроизводителем за периметром "Ростеха" является АО "Уральский завод гражданской авиации".

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль вечером сократил рост к доллару и развернулся вниз к евро

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

ЦБ РФ временно перестанет раскрывать свою деятельность по управлению ЗВР

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

BP ищет покупателей на свои российские активы в Азии и на Ближнем Востоке

Источник сообщил о прекращении обслуживания компанией PowerJet двигателей для SSJ100

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели

"Полюс" смог погасить долларовые еврооблигации в срок

ФАС проверит пятерку крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен

ФАС проверит пятерку крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });