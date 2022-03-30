Минпромторг предложил выделить авиапрому 12 млрд руб. на обслуживание кредитов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ на фоне антироссийских санкций предложил выделить предприятиям авиапрома около 12 млрд руб. на уплату процентов по привлеченным кредитам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

Деньги предложено было направить из федерального бюджета в этом году. Соответствующее постановление, по данным источника, предполагалось подготовить в апреле.

Такая мера поддержки предлагалась Минпромторгом 24 марта для включения в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Как сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения предложений ведомства, правительство инициативу Минпромторга не поддержало.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Минпромторга РФ.

В РФ уже действует мера поддержки системообразующих предприятий в виде субсидирования процентной ставки по кредитам для пополнения оборотных средств. Организации промышленности и торговли в рамках этого механизма смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев под 11% годовых.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции против РФ в связи с военной операцией на Украине. В соответствии с ними запрещено поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги по их техобслуживанию и страхованию. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

Предприятия авиапрома в РФ контролирует госкорпорация "Ростех", в которую входит, в том числе, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Крупным авиапроизводителем за периметром "Ростеха" является АО "Уральский завод гражданской авиации".