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Объявлен дискретный аукцион по распискам Ozon из-за их роста более чем на 20%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа объявила дискретный аукцион по депозитарным распискам Ozon из-за их роста более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

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На момент объявления дискретного аукциона рост котировок депозитарных расписок Ozon составлял 19,8% к уровню закрытия предыдущего дня - до 1281,5 рубля за штуку (на максимуме рост достигал 33,4%, до 1427,5 рубля). Активный рост цен АДР на акции компании наблюдается второй день подряд, накануне бумаги подорожали на 13,8%.

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги проходят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.

Мосбиржа Ozon
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