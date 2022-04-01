МосБиржа объявила дискретный аукцион по распискам Fix Price

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа объявила дискретный аукцион по депозитарным распискам Fix Price из-за их роста более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

На момент объявления дискретного аукциона рост котировок депозитарных расписок Fix Price составлял 28,6% к уровню закрытия предыдущего дня - до 514,4 рубля за штуку (на максимуме рост достигал 37,3%, до 549,1 рубля). Активный рост цен АДР на акции компании наблюдается третий день подряд - накануне бумаги подорожали на 11,7%, в среду - на 9,5%.

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги проходят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.