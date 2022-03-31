Эстония займется поиском альтернативы российскому газу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Доля газа в энергопотреблении Эстонии невелика, но достаточно важна, чтобы искать альтернативу его поставкам в современных условиях, заявила журналистам премьер-министр страны Кая Каллас.

"Лучшим решением является создание мощностей по сжиженному природному газу", - сказала она.

По ее словам, для этого предстоит принять три отдельных решения. Это строительство газопровода, напрямую связанного с балтийско-финляндской газовой инфраструктурой Balticconnector. Второе решение касается создания системы приема танкеров СПГ. Предстоит также решить, что лучше: строить терминал, купить плавучий терминал или арендовать газовозы.

"Суммы здесь довольно большие, одно судно стоит от 300 до 500 миллионов. К сожалению, состоявшиеся обсуждения не дали пока ответов на все вопросы", - сказала Каллас.