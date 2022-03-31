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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Держатели выпуска евробондов "Россия-2022" с энтузиазмом восприняли предложение Минфина предъявить бумаги этого выпуска к выкупу за рубли - министерство получило еврооблигации почти на $1,5 млрд.

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"31 марта 2022 года завершены расчеты по выкупу облигаций внешних облигационных займов РФ выпуска "Россия-2022" с погашением 4 апреля 2022 года", - сообщил Минфин.

В результате выкупа, осуществленного по цене 100% от номинала, Минфином получены облигации совокупной номинальной стоимостью $1,448 млрд, что соответствует 72,4% от объема этого выпуска в обращении, говорится в сообщении.

Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет $552 млн по номинальной стоимости, сообщил Минфин. Соответствующее уведомление министерство направило платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).

В результате владельцы предъявленных к выкупу еврооблигаций получили рублевый эквивалент их номинальной, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, в совокупной сумме 124,4 млрд рублей, говорится в сообщении.

Минфин РФ
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