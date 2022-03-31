Сбербанк продал контроль в "Сбер Управление Активами" и "Сбер Фонды Недвижимости"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк продал 51% долей в ООО "СБ Благосостояние", владеющей двумя управляющими компаниями – "Сбер Управление Активами" и "Сбер Фонды Недвижимости", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Речь идет об инвестиционных сделках, по итогам одной из которых владельцем 49% "СБ Благосостояние" стала "дочка" ПАО АФК "Система" - ООО "Система Телеком Активы", уточняет пресс-служба банка. Детали сделок не раскрываются.

"Корпорация приобрела 49% в ООО "СБ Благосостояние" в рамках инвестиционной сделки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК.

"Сбер Управление Активами" и "Сбер Фонды Недвижимости" проведут ребрендинг и продолжат развивать бизнес под брендами Управляющая компания "Первая" и "Современные фонды недвижимости", соответственно.

УК "Сбер Управление Активами" была основана в 1996 году как часть бизнеса российской инвестиционной компании "Тройка Диалог". Компания специализируется на предоставлении услуг по доверительному управлению активами на фондовом рынке. В 2012 году ее приобрел Сбербанк, и компания была переименована в "Сбербанк Управление активами", а потом в "Сбер Управление активами". УК "Сбер Управление Активами" специализируется на предоставлении услуг по доверительному управлению активами на фондовом рынке. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", по итогам 2021 года компания занимает первое место по стоимости активов под управлением среди российских управляющих компаний – более 1,5 трлн рублей.

УК "Сбер Фонды Недвижимости" специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), образована в 2020 году. По данным компании, объем средств, вложенных частными инвесторами в фонды компании на конец 2021 года, составил 80 млрд рублей.

Глава УК "Сбер фонды недвижимости" Екатерина Черных в октябре прошлого года заявляла, что планирует нарастить портфель до 80 млрд рублей на конец 2021 года, до 122 млрд рублей на конец 2022 года и до 2,7 трлн рублей через 10 лет. По данным на октябрь 2021 года, под управлением УК находится семь ЗПИФ недвижимости.

В начале года 2021 года УК "Сбер фонды недвижимости" запустила новый ЗПИФ иностранной недвижимости в фунтах стерлингов, в ходе нескольких сделок в течение 2021 года приобрела на него три объекта недвижимости в Великобритании: офисы в Оксфорде, Кембридже и Манчестере. Компания также рассматривала возможность инвестиций в недвижимость Польши, Венгрии, Чехии, США.