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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:38

Etalon выкупит российский бизнес финского девелопера YIT за 4,6 млрд руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера Etalon Group принял решение о приобретении у финского строительного концерна YIT его российского бизнеса ("ЮИТ Россия"), сообщает пресс-служба Etalon.

Сумма сделки составит 4,597 млрд рублей.

Отмечается, что стороны достигли соглашения, для утверждения сделки предстоит получить разрешение от контролирующих органов.

По условиям соглашения сторон, в распоряжение Etalon Group переходит земельный банк "ЮИТ Россия", который включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов "ЮИТ Россия" - более 0,6 млн кв. м.

Кроме того, Etalon Group получит исключительные права на IT-платформу управления многоквартирными домами, проектную документацию и библиотеку типовых проектных решений для монолитных и префабрицированных панельных зданий, а также сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. м, и 50%-ная доля в совместном предприятии с компанией "Брусника". Активы СП Etalon Group и "Брусники" под управлением составляют 2,2 млн кв. м.

"Интеграция бизнеса YIT в России позволит Etalon Group реализовать несколько важных целей, включая расширение масштабов деятельности и укрепление нашей позиции на рынке. Благодаря успешному опыту YIT на региональных рынках мы сможем ускорить нашу региональную экспансию, нарастив темпы строительства по собственным проектам в Екатеринбурге и Тюмени, а также пополнив портфель новыми перспективными проектами. Кроме того, приобретение "ЮИТ Россия" позволит компании выйти на один из наиболее перспективных рынков России - Казань, расширив географию присутствия до семи регионов, а также увеличив предложение в Москве и Петербурге", - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора Etalon Group Геннадия Щербину.

Ранее, 4 марта, YIT объявил о приостановке инвестиций в земельные участки и строительство жилья на территории России из-за геополитической ситуации.

"В связи с резкими изменениями геополитической ситуации наш бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами в России, и сейчас нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников. Кроме того, мы ускорили стратегический обзор российских операций, начатый нами в ноябре прошлого года, и рассчитываем завершить его в ускоренном порядке. На данный момент у нас ведутся активные обсуждения с несколькими сторонами", - цитировала пресс-служба президента и главного исполнительного директора YIT Маркку Мойланена.

Также девелопер прекратил закупку лесоматериалов в РФ.

Ранее сообщалось, что группа YIT рассматривает возможность продажи своего российского бизнеса.

YIT - крупный игрок на рынке строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе, работает на территории России с 1961 года. Российское подразделение YIT ("ЮИТ Россия") фокусируется на строительстве жилой недвижимости для среднего класса, как и Etalon Group.

Etalon Group по итогам 2021 года реализовала 446,480 тыс. кв. м недвижимости. Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (29,8%). Альфа-банку принадлежат 16,7% акций, еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 37,5%. Еще 6,3% у Mubadala Investment Company, 5% - Kopernik Global Investors, 4,1% - Prosperity Capital.

Etalon Group YIT Финляндия
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