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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:59

S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне "BBB-/А-3"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный", сообщила пресс-служба правительства республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана. Агентством после совместных обсуждений с правительством Казахстана было определено, что последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана", - отмечается в сообщении правительства.

Также было установлено, что снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.

В целом S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут достаточными для смягчения внешних потрясений.

Согласно данным Standard & Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%.

Казахстан S&P
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