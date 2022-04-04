"Газпром" частично бронирует "Ямал-Европу" на ближайшую ночь и вторник

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" в ночь с понедельника на вторник, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

C 21:00 (по московскому времени) до утра заказана прокачка 0,5 млн куб. м в час, что составляет 13% пропускной способности магистрали.

На полные газовые сутки 5 апреля заказана прокачка 0,14 млн куб. м в час.

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

С середины дня воскресенья на входе в Германию газопровод не качает газ ни в прямом, ни в обратном направлении (благодаря наличию компенсирующих друг друга заявок на поставку в обоих направлениях).

Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным – вблизи минимальных температурных значений за последние годы. После интенсивного потепления в конце марта прошедшая неделя (28 марта - 3 апреля) оказалась на 7 градусов ниже предыдущей. Согласно обновленным прогнозам, на текущей неделе (4-10 апреля) температура воздуха сохранится примерно на тех же уровнях.

"Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.