Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:00

Биржевые цены на бензин за неделю снизились на 4-6% из-за избытка предложения

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на уходящей неделе снизились на 4-6%, свидетельствуют данные биржи.

Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 на текущей неделе снизилась на 6,29% – с 45 640 руб./т 4 апреля до 42 767 руб./т 8 апреля. Аи-95 подешевел на 4,19% – с 49 139 руб./т 4 апреля до 47 079 руб./т 8 апреля.

Цены на дизельное топливо продемонстрировали боковую динамику. В частности, стоимость летнего ДТ уменьшилась всего на 0,14%, с 56 820 руб./т 4 апреля до 56 741 руб./т 8 апреля.

Участники топливного рынка, опрошенные "Интерфаксом", отметили, что снижение биржевых цен на бензин обусловлено избытком предложения на внутреннем рынке и отсутствием соответствующего спроса, в том числе из-за 1%-го ограничения на изменение цен заявок со стороны СПбМТСБ. В то же время, спрос на дизтопливо остается умеренным на фоне сезонного фактора, связанного с началом посевных работ.

В свою очередь, СПбМТСБ сообщила, что 8 апреля изменила границы колебания цены при подаче заявок на торгах в секции "Нефтепродукты" более чем на 1% в сторону увеличения и более чем на 3% в сторону уменьшения. По мнению участников рынка, такие изменения уже в ближайшую неделю приведут к дальнейшему снижению цен на нефтепродукты, что позволит повысить спрос.

СПбМТСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРГ назначило представителем в Gazprom Germania бывшего члена правления E.ON Ruhrgas

Японская Komatsu прекратила поставки и выпуск спецтехники в РФ

Японская Komatsu прекратила поставки и выпуск спецтехники в РФ

Рубль днем активно дорожает к доллару и евро под воздействием совокупности факторов

Рубль днем активно дорожает к доллару и евро под воздействием совокупности факторов

Сбербанк из-за санкций прекратил прием и перевод средств в валюте

РКН обвинил Twitter в неудалении постов об изготовлении взрывчатых веществ

РКН обвинил Twitter в неудалении постов об изготовлении взрывчатых веществ

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уйдет из РФ

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уйдет из РФ

Евро опустился ниже 80 рублей впервые с 13 июля 2020 года

Евро опустился ниже 80 рублей впервые с 13 июля 2020 года

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 13 апреля впервые превысит $100

Эмбарго ЕС на уголь из РФ вступит в силу с августа 2022 года

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });