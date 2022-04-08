Биржевые цены на бензин за неделю снизились на 4-6% из-за избытка предложения

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на уходящей неделе снизились на 4-6%, свидетельствуют данные биржи.

Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 на текущей неделе снизилась на 6,29% – с 45 640 руб./т 4 апреля до 42 767 руб./т 8 апреля. Аи-95 подешевел на 4,19% – с 49 139 руб./т 4 апреля до 47 079 руб./т 8 апреля.

Цены на дизельное топливо продемонстрировали боковую динамику. В частности, стоимость летнего ДТ уменьшилась всего на 0,14%, с 56 820 руб./т 4 апреля до 56 741 руб./т 8 апреля.

Участники топливного рынка, опрошенные "Интерфаксом", отметили, что снижение биржевых цен на бензин обусловлено избытком предложения на внутреннем рынке и отсутствием соответствующего спроса, в том числе из-за 1%-го ограничения на изменение цен заявок со стороны СПбМТСБ. В то же время, спрос на дизтопливо остается умеренным на фоне сезонного фактора, связанного с началом посевных работ.

В свою очередь, СПбМТСБ сообщила, что 8 апреля изменила границы колебания цены при подаче заявок на торгах в секции "Нефтепродукты" более чем на 1% в сторону увеличения и более чем на 3% в сторону уменьшения. По мнению участников рынка, такие изменения уже в ближайшую неделю приведут к дальнейшему снижению цен на нефтепродукты, что позволит повысить спрос.