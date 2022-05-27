Биржевые цены на бензины снижаются к минимумам 2018 года

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цена на Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) к концу мая 2022 года опустились ниже минимумов пандемийного 2020-го и даже ниже уровней 2018 года, запомнившегося топливным кризисом.

Согласно данным СПбМТСБ, стоимость 92-го бензина на торгах 27 мая составляет 38058 руб./т. В течение уходящей недели стоимость топлива опускалась до 36980 руб./т, однако в пятницу цена вернулась к сопоставимой на момент закрытия торгов на прошлой неделе.

Стоимость Аи-95 также продолжает падать. На 27 мая стоимость 95-го бензина составляет 41870 руб./т., но еще не достигла минимумов 2020 года (минимум 2018-го зафиксирован на уровне 38791 руб./т.).

Текущее снижение биржевых цен на бензины обусловлено неопределенной ситуацией на рынках, снижением спроса на топливо, а также высокими объемами запасов в связи с сокращением экспорта нефти и нефтепродуктов.