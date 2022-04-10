Заявка на транзит газа через Украину в воскресенье осталась на уровне субботы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Режим работы европейской газовой отрасли перестраивается вслед за сменой сезона. Продолжающееся наступление весеннего тепла в Европе, рост выработки электроэнергии из возобновляемых источников и снижение цены на спотовом рынке приводят к сокращению отбора импортерами российского газа.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку российского газа в Европу на 10 апреля составляет 80,4 млн куб. м, заявка на 9 апреля была 79,5 млн куб. м.

Рост температуры воздуха и сокращение объема потребления газа позволяет импортерам вернуться к гибкой оптимизации объемов потребления в зависимости от стоимости. Если импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около $1400 за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на спотовом рынке сейчас стоит $1157 за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам. Этим в частности объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по "Ямалу-Европе".

Газопровод "Ямал-Европа" на участке между Германией и Польшей с четверга непрерывно работает в реверсном режиме. В пятницу, субботу и воскресенье прокачка в этом направлении продолжается, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

Из-за пришедших в Европу дождей и ветреной погоды в регионе исправилась ситуация с выработкой электроэнергии из ветра. Если на прошлой неделе ветряки обеспечили в среднем около 16% выработки электричества по ЕС, то на текущей этот показатель составляет в среднем 25%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Европейские подземные хранилища газа после почти недели работы с результатом нетто-отбора 6, 7 и 8 апреля смогли показать небольшой рост уровня запасов (на сегодня он составляет 25,19%, рост за сутки на 0,17 процентных пункта).

С апреля действует введенный указом президента РФ новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" в целом сохраняют прежние заявки на отбор газа.