Всемирный банк дал прогноз по падению ВВП РФ на 11,2% в 2022 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году упадет на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк (ВБ).

В 2023-2024 годах российская экономика компенсирует лишь незначительную часть этого провала, прибавив 0,6% и 1,3% соответственно, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете военной операции РФ на Украине и ее последствий.

Инвестиции, по прогнозу ВБ, в 2022 году просядут на 16,9%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт - на 35,2%. Прогноз по индексу потребительских цен - 22%.

Доля людей, живущих за чертой бедности, по оценке ВБ, вырастет в 2022 г до 12,8% с 11% в 2021 году.

Оценка Всемирного банка пессимистичнее прогнозов российских аналитиков: консенсус на 2022 г, согласно опросу "Интерфакса", предусматривает падение ВВП на 8,4%.