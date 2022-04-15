Золоторудная компания "Павлик" получила 1,2 млрд рублей чистой прибыли за 2021 год

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Золоторудная компания "Павлик" по итогам 2021 года получила 1,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка 12,1 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

В "Павлике" не стали комментировать динамику показателей, но разница в чистом финансовом результате компании во многом объясняется существенным сокращением прочих расходов, а этот показатель в числе прочего обычно включает курсовые разницы.

Выручка "Павлика" выросла на 2%, до 30 млрд рублей. Как сообщалось ранее, производство золота на месторождении Павлик в 2021 году незначительно - на 1% - сократилось, составив 7 тонн золота. При этом средние мировые цены выросли на 2%, до $1799 за унцию.

Прибыль от продаж подросла на 3%, до 14,8 млрд рублей.

Общий долг "Павлика", по подсчетам, за год вырос на 16% и составил на конец декабря 80,6 млрд рублей, чистый долг также увеличился на 15%, до 78 млрд рублей.

Операционный денежный поток "Павлика" остался отрицательным - минус 2,4 млрд рублей.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас он входит в топ-15 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".