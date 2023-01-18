Сменился гендиректор золоторудной компании "Павлик"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Гендиректором золоторудной компании "Павлик" вместо Антона Кима назначен Игорь Николишин, следует из данных ЕГРЮЛ.

Николишин в свое время работал в компании "Казахмыс", а с 2011 года занимал различные должности в структурах Polymetal, в том числе с 2017 года руководил казахстанским предприятием Polymetal Варваринское.

Ким рассказал "Интерфаксу", что покинул "Павлик" и планирует сконцентрироваться на других проектах.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас он входит в топ-15 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".