Рынки акций Европы выросли по итогам торгов в четверг

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали рост по итогам торгов в четверг, после итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,67% и составил 459,82 пункта.

Германский индекс DAX прибавил 0,62%, британский FTSE 100 - 0,47%, французский САС 40 - 0,72%, испанский IBEX 35 - 0,94%, итальянский FTSE MIB - 0,57%.

В пятницу и в следующий понедельник большинство европейских бирж будут закрыты в связи с пасхальными праздниками.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) в мае сократится до 30 млрд евро с 40 млрд евро в апреле, а в июне уменьшится до 20 млрд евро. Таким образом, Европейский Центробанк сохраняет план сворачивания программы, озвученный на мартовском заседании.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что ЕЦБ намерен оставить себе свободу действий в денежно-кредитной политике в нынешних условиях высокой неопределенности.

Совет управляющих Европейского ЦБ готов сделать все необходимое для обеспечения ценовой стабильности и защиты финансовой стабильности в регионе, отметила она.

Акции Ericsson упали на 4,7% на новости, что чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования в первом квартале сократилась на 7,3%, в то время как аналитики ожидали роста.

Цена бумаг Hermes выросла на 2,7%. Французский дом моды в минувшем квартале увеличил выручку на 33% благодаря росту продаж во всех сегментах и во всех регионах присутствия.

Капитализация Volkswagen уменьшилась на 0,3% после публикации предварительной отчетности, согласно которой немецкий автомобилестроительный концерн получил скорректированную операционную прибыль в январе-марте на уровне 8,5 млрд евро против 4,8 млрд евро за тот же период прошлого года. Окончательная отчетность будет опубликована 4 мая.

Также в четверг стало известно, что ArcelorMittal купит мажоритарную долю операций по производству горячебрикетированного железа австрийской компании Voestalpine AG в американском штате Техас. Стоимость сделки оценивается в $1 млрд. Котировки акций ArcelorMittal на торгах в Швейцарии в четверг выросли на 12,3%, бумаги Voestalpine подорожали на 1,5%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции платформы по продаже подержанных автомобилей Auto1 Group (+12,08%), авиаперевозчика WizzAir Holding (+7,75%) и британского оператора сервиса доставки еды Deliveroo PLC (+6,8%).

Рыночная стоимость Atlantia поднялась на 4,3%. Инвесткомпания Blackstone Group Inc. совместно с итальянской семьей Бенеттон, владеющей 33%-ным пакетом акций Atlantia, сделали предложение о покупке компании, работающей в сфере строительства дорог и управления аэропортами, оценив её почти в 19 млрд евро.