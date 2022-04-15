Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Рынки акций Европы выросли по итогам торгов в четверг

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали рост по итогам торгов в четверг, после итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,67% и составил 459,82 пункта.

Германский индекс DAX прибавил 0,62%, британский FTSE 100 - 0,47%, французский САС 40 - 0,72%, испанский IBEX 35 - 0,94%, итальянский FTSE MIB - 0,57%.

В пятницу и в следующий понедельник большинство европейских бирж будут закрыты в связи с пасхальными праздниками.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) в мае сократится до 30 млрд евро с 40 млрд евро в апреле, а в июне уменьшится до 20 млрд евро. Таким образом, Европейский Центробанк сохраняет план сворачивания программы, озвученный на мартовском заседании.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что ЕЦБ намерен оставить себе свободу действий в денежно-кредитной политике в нынешних условиях высокой неопределенности.

Совет управляющих Европейского ЦБ готов сделать все необходимое для обеспечения ценовой стабильности и защиты финансовой стабильности в регионе, отметила она.

Акции Ericsson упали на 4,7% на новости, что чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования в первом квартале сократилась на 7,3%, в то время как аналитики ожидали роста.

Цена бумаг Hermes выросла на 2,7%. Французский дом моды в минувшем квартале увеличил выручку на 33% благодаря росту продаж во всех сегментах и во всех регионах присутствия.

Капитализация Volkswagen уменьшилась на 0,3% после публикации предварительной отчетности, согласно которой немецкий автомобилестроительный концерн получил скорректированную операционную прибыль в январе-марте на уровне 8,5 млрд евро против 4,8 млрд евро за тот же период прошлого года. Окончательная отчетность будет опубликована 4 мая.

Также в четверг стало известно, что ArcelorMittal купит мажоритарную долю операций по производству горячебрикетированного железа австрийской компании Voestalpine AG в американском штате Техас. Стоимость сделки оценивается в $1 млрд. Котировки акций ArcelorMittal на торгах в Швейцарии в четверг выросли на 12,3%, бумаги Voestalpine подорожали на 1,5%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции платформы по продаже подержанных автомобилей Auto1 Group (+12,08%), авиаперевозчика WizzAir Holding (+7,75%) и британского оператора сервиса доставки еды Deliveroo PLC (+6,8%).

Рыночная стоимость Atlantia поднялась на 4,3%. Инвесткомпания Blackstone Group Inc. совместно с итальянской семьей Бенеттон, владеющей 33%-ным пакетом акций Atlantia, сделали предложение о покупке компании, работающей в сфере строительства дорог и управления аэропортами, оценив её почти в 19 млрд евро.

Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Тинькофф фонд" хочет оказать помощь украинским беженцам и раненым россиянам

Платежи российских банков в пользу Visa и MasterCard могут быть пересмотрены

Гендиректором российского "Яндекса" стал Артем Савиновский

Гендиректором российского "Яндекса" стал Артем Савиновский

ЦБ РФ не планирует сдвигать сроки внедрения цифрового рубля

ЦБ РФ не планирует сдвигать сроки внедрения цифрового рубля

В ЦБ назвали вероятным сценарий потери российскими банками половины капитала

В ЦБ назвали вероятным сценарий потери российскими банками половины капитала

В ЦБ отметили нормализацию ситуации с ликвидностью в банковском секторе РФ

Путин заявил о сбоях в оплате нефтегазовых поставок в "недружественные" страны

Путин заявил о сбоях в оплате нефтегазовых поставок в "недружественные" страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });