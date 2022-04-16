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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Заявка на транзит российского газа через Украину в субботу составила 57 млн куб. м

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Деловая активность в Европе замедляется в связи с наступившими праздниками - также сокращаются и заявки на поставку газа из России.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 57,2 млн куб. м на 16 апреля", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Также и данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что номинация на прокачку российского газа в Европу на 16 апреля составляет 57,2 млн куб. м, заявка на 15 апреля была 70 млн куб. м.

В Европе из-за ясной и безветренной погоды ухудшилась ситуация с выработкой электроэнергии из ветра. Если на прошлой неделе (4-10 апреля) ветряки обеспечили в среднем около 25% выработки электричества по ЕС, то за пять дней текущей недели этот показатель составляет в среднем лишь 12%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В выходные и на будущей неделе в Европе будет маловетреная погода.

Рост температуры воздуха и сезонное сокращение объема потребления газа позволяет импортерам вернуться к гибкой оптимизации объемов заявок у поставщиков в зависимости от стоимости. Если импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около $1400 за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на спотовом рынке сейчас стоит $1001 за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам. Этим в частности объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по "Ямалу-Европе".

Газопровод "Ямал-Европа" на участке между Германией и Польшей с 7 апреля непрерывно работает в реверсном режиме. В пятницу и субботу реверсный поток газа из Германии в Польшу находится на уровне 0,5 млн куб. м в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов взамен прямого импорта с Востока является еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища. На данный момент уровень запасов составляет 27,7%, рост за последние сутки на 0,27 процентных пункта. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 7 процентных пунктов. В апреле закачка будет сдерживаться высокими ценами на импортный газ.

С апреля действует введенный указом президента РФ новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк.

Украина
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