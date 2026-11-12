Глава Nvidia Дженсен Хуан покидает компанию

Дженсен Хуан Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Дженсен Хуан ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia Corp., а также покинул совет директоров компании на фоне недавних скандалов.

Временно исполняющей обязанности CEO станет главный финансовый директор Колетт Кресс, говорится в сообщении компании.

Председателем совета директоров станет Харви Джонс, ранее возглавлявший компанию Synopsys Inc. До этого председателя в совете директоров Nvidia не было, отмечает Bloomberg.

Как сообщалось, совет директоров чипмейкера начал внутреннее расследование связей Хуана с предпринимательницей китайского происхождения, которую подозревают в работе на разведку КНР. Как пишут СМИ, целью предпринимательницы по имени Элис Хуан было обойти запрет на поставки продвинутых чипов в Китай.

В среду The New York Times сообщила, что у Хуана был еще один внебрачный роман - с одной из сотрудниц руководящего звена, которая находилась в его прямом подчинении. По информации издания, речь идет о вице-президенте Nvidia Кимберли Пауэлл, которая отвечала за бизнес в сфере здравоохранения.

Хуан владеет около 3,6% акций Nvidia, являясь четвертым по величине акционером компании.

Акции Nvidia падают на 12% на предварительной сессии в четверг. Некогда крупнейшая по капитализации компания мира теперь отстает по рыночной стоимости от Apple и Microsoft.