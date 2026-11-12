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"Шереметьево" одобрило продажу туроператора "Библио-Глобуса" структурам RWB

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Международного аэропорта Шереметьево" (МАШ) 9 ноября одобрил продажу принадлежащих ему 75% долей ООО "Библио-Глобус Туроператор" структурам Wildberries&Russ (RWB), сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с итогами заседания.

По словам одного из них, цена сделки составит около 40 млрд руб. с условием отлагательного платежа: пакет будет оплачен за счет будущей прибыли "Библио-Глобуса". Другой источник отметил, что финальные условия еще не согласованы, но сама сделка будет закрыта до Нового года.

Переговоры о продаже "Библио-Глобуса" RWB начались летом 2026 года, сказал собеседник издания, близкий к "Шереметьево". По его словам, на начальном этапе переговоров RWB предлагал на несколько месяцев передать ему актив в управление - это предложение не устроило МАШ. Другой источник, близкий к одной из российских авиакомпаний, говорит, что для расчета цены актива использовалась прибыль "Библио-Глобуса". Ранее источники РБК говорили, что сделка связана с планами "Шереметьево" участвовать в приватизации госпакета аэропорта.

В RWB и МАШ отказались от комментариев.

Владельцем 75% в "Библио-Глобусе" МАШ стал в 2021 году. Оставшиеся 25%, по данным ЕГРЮЛ, находятся в собственности Юлии Туголуковой.

В августе президент Владимир Путин подписал указ об исключении МАШ из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать госпакет компании (30,43%) с сохранением "золотой акции". Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что продажа может состояться ближе к концу текущего года, но все будет зависеть "от корпоративных процедур".

Wildberries Библио-Глобус МАШ Шереметьево RWB
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