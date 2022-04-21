РФ может задействовать часть доступных золотовалютных резервов для оплаты импорта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия при необходимости может задействовать часть доступных золотовалютных резервов (ЗВР) для оплаты импорта, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Действительно, золотовалютные резервы - этот тот инструмент, который позволяет нам в критические моменты защищать нашу экономику от таких внешних угроз. И, конечно, золотовалютные резервы - это та база, которая при необходимости обеспечит необходимый объем импорта. Мы многие вещи еще импортируем...", - сказала она.

"По мере необходимости могут быть задействованы золотовалютные резервы, если это потребуется", - добавила глава ЦБ.

США, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия в марте заморозили активы Банка России в ответ на действия РФ на территории Украины. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, санкции лишили Россию доступа к $300 млрд резервов.

Международные резервы РФ по итогам 2021 года составляли $612,9 млрд ($481,4 млрд - валютные активы, $131,5 млрд - золото). Доля золота в резервах на конец 2021 года достигала 21,5%. В разрезе валют более всего было инвестировано в финансовые инструменты, номинированные в евро - 33,9% (в долларовом эквиваленте около $208 млрд), на долю активов в китайских юанях приходилось 17,1% ($105 млрд), долларах США - 10,9% ($67 млрд), британских фунтах стерлингах - 6,2% ($38 млрд), в японских иенах - 5,9% ($36 млрд), канадских долларах - 3,2% ($20 млрд), австралийских долларах - 1% ($6 млрд), в сингапурских долларах - 0,3% ($2 млрд).