Доминирующим на рынке угольным компаниям предложили продавать на бирже не менее 10% угля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает угольным компаниям, занимающим доминирующее положение, продавать не менее 10% угля на бирже, сообщила служба.

Требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки этого энергоресурса Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый), говорится в сообщении.

Это позволит дополнительно обеспечить необходимыми объемами внутренний рынок, сформирует рыночные отечественные биржевые индикаторы, создаст еще один прозрачный канал сбыта товара и цифровизирует угольную отрасль, считают в ФАС.

В четверг на портале regulation.gov также был размещен проект соответствующего совместного приказа ФАС и Минэнерго.

В описании к проекту указано, что на данный момент отсутствуют биржевые индикаторы цен внутреннего рынка энергетического угля, необходимые для "донастройки" торгово-сбытовой политики угольных компаний. Это приводит к повышению цен и рискам возникновения неудовлетворенного спроса.

Разработанный документ должен не допустить негативного развития ситуации на рынке энергетического угля, в том числе в условиях внешнего санкционного воздействия.

Ранее в четверг управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков в разговоре с журналистами заявил, что биржа готова начать торги углем как для внутреннего рынка, так и для экспорта

По его словам, биржа согласовала технологии торгов с участниками рынка, дополнительно были созданы органы, состоящие из производителей и потребителей.

"С точки зрения внутренних торгов впервые в России была разработана концепция пересчета стоимости договора по качеству продукции, которая будет поставлена по сделке", - отметил Рыжиков.

"Соответственно, теперь ждем согласования совестного приказа по ФАС и Минэнерго по торговле этим товаром", - добавил он.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа запустила пилотный проект биржевых торгов энергетическим углем в декабре 2019 года. В рамках "пилота" была начата торговля наиболее распространенным углем марки Д. В ходе первых торгов было реализовано более 1,5 тыс. тонн угля. В мае прошлого года участники рынка получили возможность заключать сделки с 16 новыми биржевыми "угольными" товарами: восемью марками длиннопламенного и восемью марками бурого угля.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках угля, нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.