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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ, который обязывает угольные компании, занимающие на рынке доминирующее положение, продавать на бирже не менее 10% угля марок Д и ДГ. Приказ опубликован.

Ранее в ФАС говорили, что рассчитывают на запуск биржевых торгов углем к началу 2023 года. Объем продаж на бирже будет зависеть от объема реализации на внутреннем рынке. Минимальная обязательная доля продаж может "оказать положительное влияние на стабилизацию цен на этот вид энергоресурса", объясняли в ФАС.

Эксперимент по биржевым торгам энергетическим углем был запущен биржей в декабре 2019 года. В рамках "пилота" была начата торговля наиболее распространенным углем марки Д. В ходе первых торгов было реализовано более 1,5 тысячи тонн угля. В мае прошлого года участники рынка получили возможность заключать сделки с 16 новыми биржевыми "угольными" товарами: восемью марками длиннопламенного и восемью марками бурого угля.

Весной Минэнерго сообщало о планах начать биржевые торги двумя марками угля к лету в качестве одной из мер поддержания цен на угольную продукцию. "К следующему ОЗП с крупнейшими угольными компаниями найдено решение по поддерживанию цен на угольную продукцию, в том числе - путем заключения долгосрочных контрактов непосредственно с производителями с использованием рекомендованных уровней цен, а также организацией биржевых торгов. И к июню уже будут такие торги организованы по двум маркам энергетических углей", - говорил глава ведомства Николай Шульгинов.

ФАС Минэнерго Николай Шульгинов
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