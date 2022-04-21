"Газпром" утвердил график ремонта экспортных газопроводов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" утвердил график ремонтов экспортных газопроводов, в том числе "Северного потока". Об этом сообщила компания по итогам рассмотрения на правлении итогов работы в осенне-зимний период 2021/2022 года.

"Для надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2022/2023 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам в соответствии с разработанным планом-графиком провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки (включая газопровод "Северный поток"), подземного хранения и переработки газа, обеспечить реализацию намеченных инвестиционных проектов, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации", - отмечается в релизе.

Трансбалтийский газопровод протяженностью 1224 км мощностью 55 млрд куб. м в год был введен в ноябре 2011 года. В сутки он прокачивает до 170 млн куб. м газа.

Также правление поручило к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 72,662 млрд куб. м, а также увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн куб. м. Таким образом, показатели выйдут на новые рекордные уровни. В ПХГ на территории Белоруссии оперативный резерв газа составит 1,09 млрд куб. м; в ПХГ на территории Армении - 0,107 млрд куб. м.

Решено разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" к осенне-зимней эксплуатации 2022/2023 года.