Заявка "Газпрома" через Украину в пятницу осталась на уровне предыдущих дней

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Режим работы европейской газовой отрасли перестраивается вслед за сменой сезона. Продолжающееся наступление весеннего тепла и снижение цены на спотовом рынке приводят к сокращению отбора импортерами российского газа.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 58,2 млн куб. м на 22 апреля", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что номинация на прокачку газа РФ в регион на 22 апреля составляет 58,5 млн куб. м, заявка на 21 апреля была 57,2 млн куб. м.

В Европе из-за ясной и маловетреной погоды ухудшилась ситуация с выработкой электроэнергии из ветра. За первые четыре дня текущей недели ветряки обеспечили в среднем 13% выработки электроэнергии по ЕС, на таком же невысоком уровне была доля ВИЭ и неделей раньше, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Рост температуры воздуха и сезонное сокращение объема потребления газа позволяет импортерам вернуться к гибкой оптимизации объемов заявок у поставщиков в зависимости от стоимости. Если импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около $1400 за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на спотовом рынке сейчас - $1097 за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам. Этим, в частности, объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по "Ямалу-Европе".

Эта магистраль на участке между двумя названными странами с 7 апреля непрерывно работает в реверсном режиме. В пятницу поток газа из ФРГ в Польшу скорректировался до 0,7 млн куб. м в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Изъятие дополнительных объемов с главных европейских хабов взамен прямого импорта с востока является еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 30,1%, рост за последние сутки - 0,25 процентных пункта. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6,5 процентных пунктов. В апреле закачка сдерживается высокими ценами на импортный газ.

С апреля также действует введенный указом президента РФ новый порядок оплаты поставок российского газа – с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк.