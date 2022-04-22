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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

Замглавы Минфина Окладникова может войти в совет директоров ОСК

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Соответствующее распоряжение от 20 апреля опубликовано на портале правовой информации в пятницу.

Всего в списке 12 кандидатов от правительства на 11 мест в совете директоров ОСК.

В совет номинирована заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

Остальные кандидаты входят в действующий состав совета: первый заместитель генерального директора ГК "Ростех" Владимир Артяков, замминистра обороны Алексей Криворучко, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Лаврищев, экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (председатель совета), член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, гендиректор ОСК Алексей Рахманов, замгендиректора - директор дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков и вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 г. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. ОСК строит военные корабли и гражданские суда.

Минфин РФ ОСК
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