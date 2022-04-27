Минфин готовит новое бюджетное правило

Возможен отказ от отсечки по цене, пополнение ФНБ в рублях, заявил министр финансов Антон Силуанов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Бюджетные правила, действие которых в этом году приостановлено на фоне введения жестких антироссийских санкций, в прежнем виде уже не вернутся: Минфин готовит новые предложения, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы как Минфин заинтересованы в том, чтобы бюджет формировался из понятных для всех принципов и правил. В нынешних условиях старые правила, безусловно, не могут реализовываться, поэтому Минфин готовит предложения по новым бюджетным правилам, чтобы в условиях всех ограничений принцип был такой - доходы, включая нефтегазовые, составленные исходя из некоего уровня, который бы минимально реагировал на изменения объемов добычи, цен (по сути, как и нынешние бюджетные правила), был зафиксирован, и исходя из этого мы могли прогнозировать стабильными наши бюджетные обязательства. Потому что в ближайшее время основным источником финансирования расходов будет, помимо доходов, Фонд национального благосостояния", - сказал Силуанов журналистам в Санкт-Петербурге.

Чтобы ФНБ не был исчерпан, необходимо иметь ограничения по объёму расходов, отметил он.

"Основная часть доходов "подвижная" - это нефтегаз. Наша задача - определить этот объём доходов от нефти и газа таким образом, чтобы в минимальной степени быть зависимым от внешних условий. Что было и раньше, только сейчас мы хотим их модифицировать. Может быть, не привязываясь к цене отсечки, базовой цене (на нефть - ИФ), а к некой, может быть, фиксированной сумме", - сказал Силуанов.

"Здесь можно или идти по старой логике, некий базовый уровень отсечки брать, $44-45 (за баррель - ИФ), или просто зафиксировать некую сумму прогноза, которая была бы сформирована, исходя из данных за последние три года. Средний объём нефтегазовых доходов. Чтобы минимизировать воздействие волатильности, как объема добычи, так и цен, и курсовых соотношений", - отметил министр.

Минфин будет предлагать готовить проект бюджета на новый трехлетний цикл "уже по уточнённым принципам", сообщил он.

Новая конструкция бюджетных правил будет исходить из того, что ФНБ пополняется не в валюте, а в рублях.

"Эти бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить ФНБ в валютных составляющих. Как мы можем в них копить, если у нас все валютные поступления будут морозиться? Получается, в рублях. Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо пополнять его в рублевом эквиваленте", - сказал министр.

"Когда мы копили в валюте, мы ещё и хеджировали волатильность курса. А сейчас хеджированием волатильности курса занимается ЦБ", - добавил он.

Бюджетные правила в РФ

Россия в 2022 году вернулась к полному действию бюджетных правил после частичной их приостановки в 2020-2021 годах. Ещё 17 февраля президент РФ Владимир Путин заявлял, что им нужно следовать и дальше, чтобы обеспечивать сбалансированность государственных финансов, стабильность ключевых макропоказателей. "В текущем году и все последующие плановые периоды у нас жестко будет соблюдаться бюджетное правило, у нас здесь разногласий нет в правительстве", - сказал он.

Уже в марте отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены на 2022 год. Поэтому Минфин с марта не проводит покупку иностранной валюты и золота.

Также были приняты поправки в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы можно не зачислять полностью в ФНБ, а направлять для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения государственного долга, а также финансового обеспечения иных приоритетных мероприятий по решению правительства РФ.