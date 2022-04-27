Силуанов отметил, что сокращение экспорта газа уравновешивает его подорожание

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Потенциальное снижение добычи и экспорта газа из России балансируется ростом цен на него, хотя долгосрочные прогнозы пока делать сложно, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Журналисты его спросили, учитываются ли в актуальных бюджетных прогнозах риски отказа ряда стран от приобретения российского газа из-за отказа принимать новую схему его оплаты в рублях.

"Мы это не считали, как мы могли просчитать, какие страны будут отказываться, не будут отказываться? Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места", - ответил министр.

Комментируя прогноз о снижении добычи газа в России на 17% в 2022 г (по данным Reuters, такова оценка Минэкономразвития), министр сказал: "Снижение добычи будет? Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да".

"То, что мы учитывали в текущей ситуации с курсом, объемами добычи и с ценами на энергоносители, это в наших прогнозах учитывается. Как дальше будут вестись продажи энергоносителей, сейчас пока сложно оценить. Вы говорите, что Польша, предположим, отказалась. Польша отказалась, но наши прогнозы учитывались при одних ценах на газ, сейчас они видите как (увеличиваются - ИФ) - объемы снижаются, цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс", - отметил Силуанов.

"Какие будут перспективы до конца года - сейчас сложно пока сказать", - заключил он.