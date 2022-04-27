Дефицит бюджета РФ в 2022 году может составить как минимум 1,6 трлн руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Превышение доходов над расходами федерального бюджета в 2022 году составит как минимум 1,6 трлн рублей, которые потребуется из бюджета направить на компенсацию внебюджетным фондам переноса уплаты страховых взносов, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам - не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния (ФНБ). То есть эти объёмы отсрочки 1,1 трлн и 540 млрд рублей во втором и третьем квартале будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственным внебюджетным фондам. Вот это первый объём, который потребует увеличения дефицита бюджета", - сказал он.

"Изначально наша логика была, что доходы равны расходам. Сейчас она скорректирована", - сказал также Силуанов.

Отвечая на вопрос, какой может быть дефицит по итогам года, министр отметил: "У нас одна отсрочка 1,6 трлн рублей, как минимум на эту величину расходы будут больше доходов". Говоря о том, каким дефицит может быть максимально, Силуанов пояснил: "Все будет зависеть от мер реагирования, сколько принято каких мер поддержки. Я надеюсь, что основные приняты".

Эти деньги, отметил министр, должны вернуться в следующем году, когда начиная с мая компании начнут платить отсроченные взносы.

Министр напомнил, что изначально планировалось провести бюджетное перераспределение внутри расходов на 500 млрд рублей, высвободить их на реализацию антикризисного плана. "Эти деньги высвобождаются у министерств и ведомств потому, что ряд проектов, программ в условиях ограничения импорта или невозможности реализации по тем или иным причинам будут перераспределяться. Мы хотели эти деньги централизовать на реализацию плана. Мы с министерствами эту экономию, которая возникает, направляем на пункты плана. Поэтому у нас не произошло такого, что мы изъяли эти деньги в резервный фонд и направили на какие-то решения. Эти деньги перенаправляют сами министерства и ведомства. Думаю, что во второй половине года, видя, как идёт исполнение бюджетов министерств, сами министерства будут приходить и предлагать корректировки своих ассигнований", - пояснил он.

Также глава Минфина сообщил, что ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы почти 3 трлн рублей, но в связи со снижением дивидендов, налога на прибыль, утильсбора будет снижение ненефтегазовых доходов где-то на 1,5 трлн рублей. "Поэтому около 1,4-1,5 трлн рублей, мы рассчитываем, будут допдоходы. А допрасходы 4 трлн рублей. Разница будет финансироваться из переходящих остатков, внутренних резервов наших, в том числе резервного фонда, и перераспределения", - пояснил он.

Законом о бюджете на текущий год предусмотрен профицит в размере 1 трлн 327,7 млрд рублей (1% к ВВП), в 2023 году он запланирован в объёме 299,1 млрд рублей (0,2% к ВВП), в 2024 году ожидается дефицит в объеме 522,7 млрд рублей (0,3% к ВВП).