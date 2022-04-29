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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Набиуллина объяснила прогнозируемый рекордный профицит текущего счета

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рекордный профицит текущего счета в размере $145 млрд, который прогнозируется в 2022 году, отражает неблагоприятную ситуацию с импортом, который быстро снижается, сказала на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Существенно изменилась ситуация с платежным балансом, в этом году мы можем увидеть рекордный профицит текущего счета в размере $145 млрд, но эта ситуация неблагоприятная. Она отражает лишь то, что импорт сокращается гораздо сильнее, чем экспорт, причем как в физическом, так и в стоимостном выражении", - сказала она.

По ее словам, в следующие два года будет происходить частичная переориентация торговых потоков, импорт постепенно начнет восстанавливаться, экспорт продолжит снижение в том числе из-за снижения мировых цен на основные экспортные товары. Это приведет к значительному сокращению профицита счета текущих операций.

По обновленному прогнозу ЦБ, профицит счета текущих операций России после достижения в 2022 году $145 млрд, в 2023 году может снизиться до $69 млрд, в 2024 году - до $24 млрд.

Банк России Эльвира Набиуллина
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