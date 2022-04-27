Купон по евробондам "ФосАгро" не дошел до держателей, застряв у платежного агента

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Купонный платеж по евробондам "ФосАгро" на $500 млн с погашением в 2023 году, датой выплаты которого было 25 апреля, не дошел до держателей. Как сообщила SPV-компания Phosagro Bond Funding DAC, платежный агент - Citibank, N.A. (London Branch) - уведомил эмитента, что не осуществил выплату.

Мотивировка, с которой она была заблокирована – "в связи с требованиями, касающимися выполнения юридических и регуляторных обязательств", относящимися к платежному агенту.

Таким образом, "ФосАгро" пополнила ряды компаний из РФ, столкнувшихся с проблемами в обслуживании внешнего долга на фоне антироссийских санкций. Мартовский платеж по евробондам производителя удобрений, косвенно также затронутого санкциями (они коснулись семьи Гурьевых, бенефициаров крупного пакета акций "ФосАгро"), до инвесторов дошел.