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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

"Газпром" запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует в 2022 году добыть 494,4 млрд куб. м газа, сообщил корпоративному журналу зампред правления концерна Виталий Маркелов.

"План по добыче газа на 2022 год утвержден в объеме 494,4 млрд куб. м", - сказал он.

В своем традиционном апрельском интервью Маркелов раскрывает цифру официального плана добычи, которая предусмотрена финансовым планом монополии. В течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.

Первоначальный (также озвученный в апрельском интервью) план добычи "Газпрома" на 2021 год составлял 496,9 млрд куб. м - фактическая добыча в 2021 году выросла до 514,8 млрд куб. м.

Газпром Виталий маркелов
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