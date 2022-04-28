Операторам каршеринга и такси разрешат выкупить авто без штрафов в 2022 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лизингополучатели, включая операторов каршеринга и такси, до конца 2022 года смогут выкупить автомобили без штрафов и пеней, даже если такая возможность не предусмотрена в действующих договорах с лизингодателями.

Правительство 28 апреля рассмотрит такой законопроект, объявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, документ направлен на поддержку каршеринговых и таксомоторных компаний, а также малых и средних предприятий из разных сфер экономики. Он также отметил, что в последнее время лизинг стал дорожать.

"Поэтому предоставим бизнесу возможность выкупить имущество - полностью или частично - без штрафов и пеней. Даже если подобный вариант не был изначально предусмотрен в соглашении с лизингодателем. Действовать такая мера будет до конца текущего года, - заявил премьер. - Рассчитываем, что за это время участники рынка смогут выстроить новые логистические цепочки, найти других поставщиков и, самое главное, - сохранить своих клиентов, что поможет бизнесу и дальше развиваться", - заключил он.

На прошлой неделе "Коммерсантъ" сообщал, что оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году из-за истечения сроков лизинговых контрактов. По условиям договоров, после истечения сроков контрактов оператор должен возвращать автомобили собственникам. По информации издания, у компаний есть проблемы с приобретением новых автомобилей - из-за дефицита на рынке.