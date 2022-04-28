Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Операторам каршеринга и такси разрешат выкупить авто без штрафов в 2022 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лизингополучатели, включая операторов каршеринга и такси, до конца 2022 года смогут выкупить автомобили без штрафов и пеней, даже если такая возможность не предусмотрена в действующих договорах с лизингодателями.

Правительство 28 апреля рассмотрит такой законопроект, объявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, документ направлен на поддержку каршеринговых и таксомоторных компаний, а также малых и средних предприятий из разных сфер экономики. Он также отметил, что в последнее время лизинг стал дорожать.

"Поэтому предоставим бизнесу возможность выкупить имущество - полностью или частично - без штрафов и пеней. Даже если подобный вариант не был изначально предусмотрен в соглашении с лизингодателем. Действовать такая мера будет до конца текущего года, - заявил премьер. - Рассчитываем, что за это время участники рынка смогут выстроить новые логистические цепочки, найти других поставщиков и, самое главное, - сохранить своих клиентов, что поможет бизнесу и дальше развиваться", - заключил он.

На прошлой неделе "Коммерсантъ" сообщал, что оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году из-за истечения сроков лизинговых контрактов. По условиям договоров, после истечения сроков контрактов оператор должен возвращать автомобили собственникам. По информации издания, у компаний есть проблемы с приобретением новых автомобилей - из-за дефицита на рынке.

Михаил Мишустин Правительство Яндекс.Драйв
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на соя-бобы и кукурузу близки к рекордным максимумам

"Газпром" обвинил Польшу в получении российского газа через ФРГ

"Газпром" обвинил Польшу в получении российского газа через ФРГ

"Яндекс" решил продать VK сервисы "Новости" и "Дзен"

"Яндекс" решил продать VK сервисы "Новости" и "Дзен"

Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов впервые за две недели

Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов впервые за две недели

США выдали новые разрешения на экспорт СПГ с прицелом на поставки в Европу

Многим компаниям в РФ могут разрешить закрывать доступ к отчетности за любой период

Многим компаниям в РФ могут разрешить закрывать доступ к отчетности за любой период

Табачная компания JT Group задумалась о выходе из бизнеса в РФ

"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум на 9%

"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум на 9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });