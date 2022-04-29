В Думу внесли поправки о досрочном выкупе предмета лизинга

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 116377-8, который наделяет лизингополучателя правом обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему в собственность предмета лизинга без уплаты неустойки и других штрафных мер.

Он подготовлен для стабилизации лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением ключевой ставки Банка России, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей, говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с законопроектом, в случае изменения в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года размера лизинговых платежей в сторону увеличения лизингополучатель вправе обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему в собственность предмета лизинга полностью или его части без применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности.

Поправки касаются договоров лизинга, заключённых до 1 марта 2022 г., при условии обращения к лизингодателю с требованием до 31 декабря 2022 года.

Если договором лизинга предусмотрено вознаграждение лизингодателю за досрочную передачу лизингополучателю в собственность предмета лизинга, размер такого вознаграждения не может превышать 1% от выкупной цены предмета лизинга, определенной на дату направления требования лизингополучателем.

Если закон будет одобрен, он вступит в силу в день публикации.

В начале апреля Госдума приняла закон, который наделил правительство правом определять особенности исполнения договоров лизинга морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания, что позволит избежать их ареста в случае включения лизингодателей в санкционные списки. Также правительство вправе определить особенности исполнения договоров лизинга железнодорожного подвижного состава, контейнеров.