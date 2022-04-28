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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Эксперт спрогнозировал падение выпуска грузовых вагонов в РФ на 20-30% по итогам года

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) прогнозирует падение выпуска грузовых вагонов в РФ на 20-30% по итогам года.

"Вчера вечером Росстат опубликовал данные за март. За три месяца получилось 15,5 тыс. грузовых вагонов выпуска, это примерно рост 4% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. При этом, хочу обратить внимание, что за январь-февраль (2022 года - ИФ) прирост выпуска парка был 12%. Соответственно, в марте у нас пошло сокращение – больше 8% упал выпуск и, соответственно, итогом плюс 4%. Можно говорить о том, что в апреле мы точно уже придем к минусу. Поэтому мы прогнозируем выпуск подвижного состава в этом году меньше, чем в прошлом – примерно на 20-30% снизится, примерно до 45-50 тысяч. При этом сами производители недавно на конференции говорили о 40 тыс., но я думаю, что это слишком пессимистичный прогноз", - сообщил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук в четверг в ходе делового семинара, организованного "РЖД-Партнером".

Он также добавил, что сейчас "интенсивно сокращаются" темпы роста выпуска фитинговых платформ. "Последующие месяцы наверняка мы можем получить отрицательную динамику по выпуску фитинговых платформ, поскольку их явно будет сейчас в избытке из-за дефицита тары. Просто будет нечего перевозить", - сказал Савчук.

По его словам, в 2021 году и в первые месяцы 2022 года почти весь парк был задействован в перевозках, а в ремонте и длительном простое находилась минимальная часть.

"Как правило, если вагоны все задействованы в перевозках, значит ощущается дефицит парка на определенных направлениях сети и ставка очень высокая. Дальше мы прогнозируем, что та ситуация с Украиной, которая сейчас у нас есть, она будет приводить к тому, что будет профицит парка на сети. Мы думаем, что в конце весны будет максимальный профицит парка, а затем он будет сокращаться, поскольку логистические цепочки, логистические схемы будут выстраиваться, подстраиваться под новую ситуацию и парк будет в большей степени задействован под перевозки. Тем не менее, мы ожидаем, что ставка доходности снизится в 2 раза по отношению к пику, который был в феврале-марте этого года", - сказал он.

Говоря о контейнерах, Савчук отметил, что на них возлагались большие надежды по росту в 2022 году. Прирост контейнерных перевозок в январе-феврале был достаточно интенсивным.

"В марте темпы ожидаемо снижаются и можно говорить о том, что в дальнейшем в апреле они еще будут снижаться по отношению к апрелю 2021 года. Что касается структуры перевозок грузов в контейнерах, то, соответственно, лидеры по росту у нас удобрения в контейнерах. Естественно, мы ожидаем ограничения этого роста, прежде всего связанного с дефицитом тары, с дефицитом контейнеров, и это, в свою очередь, отразится и на смежных рынках. Например, на производстве фитинговых платформ, которые опять же, ожидались рекордными в этом году", - добавил он.

Институт проблем естественных монополий ИПЕМ РЖД
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