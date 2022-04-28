Рынок акций РФ в четверг прервал подъем и упал ниже 2400п по индексу МосБиржи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг прервал коррекционный подъем последних дней и развернулся вниз на фоне фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после локального роста днем выше 2500 пунктов откатился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (-5,5% и -5,6% "префы").

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2383,66 пункта (-1,7%, днем индекс поднимался до 2505,94 пункта), индекс РТС - 1041,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,6%.

Доллар просел до 72,14 рубля (-0,64 рубля).

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