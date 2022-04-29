Подержанные автомобили в апреле в России подешевели

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на подержанные автомобили в апреле продолжили снижаться, уменьшился и интерес к покупке таких машин, отмечают эксперты специализированного автопортала "Дром".

"Средняя цена выставленного на продажу подержанного авто в России снизилась относительно марта на 16% и по состоянию на 29 апреля составила 970 тыс. рублей. Предложение б/у машин стабилизировалось и вернулось к уровню февраля текущего года, при этом интерес к покупке подержанных машин сократился на 15%", - говорится в сообщении.

Эксперты портала отмечают, что уменьшилось количество объявлений о продаже новых машин, по сравнению с февралем их стало меньше на 75%.

"В условиях дефицита дилеры резко повысили цены. С начала года новые машины прибавили в цене 40-60%, и средняя стоимость авто от дилера достигла 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что спрос на подержанные машины вырастет.

"Период "сбрасывания" рублей и ажиотажного спроса закончился. Все, кто имел возможность или необходимость приобрести авто, уже сделали это. Привлекательных автомобилей на рынке становится все меньше, а цены на них относительно прошлого года выросли значительно. В дальнейшем из-за острого дефицита новых авто спрос переместится в сторону свежих подержанных машин возрастом до 3-5 лет", - сообщил директор по развитию портала Антон Серков.

По его словам, эта тенденция уже заметна, в апреле "скорость продажи" трехлетних автомобилей выросла в три раза относительно начала года.

Как сообщалось, о начавшемся снижении цен на подержанные машины на фоне укрепления рубля эксперты портала заявили в начале апреля, тогда средняя цена выставленного на продажу подержанного автомобиля в России снизилась с 28 марта на 8% и по состоянию на 1 апреля составила 1,1-1,2 млн рублей.