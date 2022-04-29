Годовое собрание акционеров "Мосбиржи" признано несостоявшимся

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Московской биржи" признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, сообщила пресс-служба компании.

Собрание должно было пройти в форме заочного голосования 28 апреля.

Биржа также сообщила, что в пятницу соберется наблюдательный совет "Мосбиржи". В повестке будут вопросы о соответствии кандидатов в наблюдательный совет ПАО "Московская биржа" критериям независимости и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в него на повторном годовом общем собрании акционеров, вопрос о созыве и проведении повторного годового собрания акционеров в 2022 году.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%. Акционерами "Московской биржи" также являются более 370 тысяч физических и более 1 тысяч юридических лиц.