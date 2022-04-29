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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Германия продолжает снижать импорт нефти из РФ по трубе, Польша наращивает

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Среднесуточный экспорт нефти из РФ по системе "Транснефти" в дальнее зарубежье за 28 дней апреля вырос на 18% по сравнению с прошлым месяцем, до 666 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики; по его информации, среди трубопроводных направлений только Германия снизила импорт российской нефти.

Вывоз сырья морским транспортом увеличился на 24%, до 433 тыс. тонн/с, по нефтепроводам - на 7,8%, до 234 тыс. тонн/с.

При этом экспорт российского сырья вырос на 17% и составил 636 тыс. тонн/с. Новороссийск лидирует среди портов в наращивании вывоза продукции РФ, прибавив 54% и доведя отгрузку до 75 тыс. тонн/с. Через Приморск перевалка увеличилась на 31%, до 140 тыс. тонн/с, через Усть-Лугу - на 5%, до 78 тыс. тонн/с, через Козьмино - на 13%, до 110 тыс. тонн/с.

Среди трубопроводных направлений только Германия снизила импорт российской нефти на 30%, до 39 тыс. тонн/с. Лидером по приросту является Польша, нарастившая прокачку почти в 2 раза, до 33 тыс. тонн/с, и Словакия, увеличившая прием нефти в 1,4 раза, до 17,8 тыс. тонн/с.

Прокачка транзитных ресурсов на экспорт в апреле выросла на 42%, до 30 тыс. тонн/с. Из них большая часть приходится на Казахстан - 27,1 тыс. тонн/с (рост на 45%).

Транснефть Польша Германия
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