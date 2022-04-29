Курс рубля укрепился на решении ЦБ снизить ставку до 14% годовых

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Курс рубля слегка укрепился по отношению к доллару и евро после решения Банка России о снижении ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых.

К 13:31 по Москве доллар дешевел на 17 копеек, до 70,9 рубля по сравнению с курсом до заявления ЦБ. Евро к этому моменту торговался у 74,2 рубля, подешевев за одну минуту на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45) снизилась за минуту на 20,6 копейки - до 72,385 рубля.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что тенденция к укреплению рубля сформировалась практически с самого начала торгов и на пике роста нацвалюта достигала отметки 70,31 руб./$1 в паре с долларом и почти 74,05 руб./EUR1 в паре с евро. Однако затем рубль немного скорректировался вверх, но все равно остался в заметном плюсе в основных валютных парах.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в пятницу обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции, так и улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов - с 17% до 14% годовых. "Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России отмечает, что последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.