Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Курс рубля укрепился на решении ЦБ снизить ставку до 14% годовых

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Курс рубля слегка укрепился по отношению к доллару и евро после решения Банка России о снижении ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых.

К 13:31 по Москве доллар дешевел на 17 копеек, до 70,9 рубля по сравнению с курсом до заявления ЦБ. Евро к этому моменту торговался у 74,2 рубля, подешевев за одну минуту на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45) снизилась за минуту на 20,6 копейки - до 72,385 рубля.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что тенденция к укреплению рубля сформировалась практически с самого начала торгов и на пике роста нацвалюта достигала отметки 70,31 руб./$1 в паре с долларом и почти 74,05 руб./EUR1 в паре с евро. Однако затем рубль немного скорректировался вверх, но все равно остался в заметном плюсе в основных валютных парах.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в пятницу обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции, так и улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов - с 17% до 14% годовых. "Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России отмечает, что последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

Банк России Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро упал на торгах МосБиржи до 74 руб. впервые с 5 марта 2020 года

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до рекордных 7,5%

Доллар упал на торгах МосБиржи ниже 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года

Доллар упал на торгах МосБиржи ниже 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Uniper сохраняет планы продать "Юнипро", но пока переговоров нет

Германия продолжает снижать импорт нефти из РФ по трубе, Польша наращивает

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });