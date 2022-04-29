ЦБ повысил нормативы обязательных резервов в валюте для банков до 4%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией.

Как сообщила пресс-служба регулятора, новые нормативы применяются, начиная с регулирования размера обязательных резервов за май 2022 года.

Иные нормативы остаются без изменения.

В соответствии с графиком периодов усреднения обязательных резервов на 2022 год, регулирование размера обязательных резервов за май 2022 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится, пояснил ЦБ.

Банк России 2 марта снизил до 2% нормативы обязательных резервов для банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций по обязательствам перед юрлицами - нерезидентами, обязательствам перед физлицами и иным обязательствам в иностранной валюте.