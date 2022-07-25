ЦБ РФ с августа повысит нормативы обязательных резервов в рублях и валюте

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций с августа повысит нормативы обязательных резервов, говорится в заявлении регулятора.

В частности, на 1 процентный пункт (п.п.), до 3%, будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов по рублевым обязательствам остаются без изменения.

Кроме того, для всех банков на 1 п.п будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, до 5%. Для небанковских кредитных организаций нормативы повысятся на 3 п.п.

Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года.

Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2022 год, регулирование размера обязательных резервов за август 2022 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет величины усреднения, а сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится.

С учетом ожидаемого роста структурного профицита ликвидности Банк России в дальнейшем планирует продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций:

- ориентировочно до 4% и 7% соответственно начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за январь 2023 года;

- ориентировочно до 5% и 8% соответственно начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июнь 2023 года.

Иные нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией планируется оставить без изменения.

Информация о размере нормативов обязательных резервов, которые будут установлены в 2023 году, и сроках их применения будет представлена дополнительно.

Заявления Набиуллиной

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне не исключала, что ЦБ продолжит дифференциацию нормативов обязательных резервов по валютным пассивам банков. Регулятор в апреле после восстановления ситуации с ликвидностью повысил нормативы обязательных резервов по валютным обязательствам - с 2% до 4%.

"Стратегия девалютизации остается, она никак не утратила свое значение, инструменты все, которые были, будем применять. У нас ФОР опять уже дифференцированные, будем смотреть по обстоятельствам, поэтому мы не исключаем больший уровень дифференциации в дальнейшем", - заявила она журналистам в кулуарах ПМЭФ-2022.

Санкции и сложности с западными партнерами привели к тому, что ряд банков в июне начали сокращать валютную позицию и вводить комиссии за обслуживание валютных счетов граждан и компаний. Центральный банк пообещал изучить законность этой практики, при необходимости принять надзорные меры. Банк России в июне издал информационное письмо, в котором рекомендовал банкам провести работу по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.

"Мы понимаем, что банки пытаются снизить риски, связанные с валютизацией их балансов. И понимая риски, связанные с наличием валютных активов, безусловно, они хотят снижать и валютные пассивы и применять комиссии. Но здесь очень важно, чтобы эта политика, которую банки могут проводить в этих условиях, не нарушала права держателей этих счетов, чтобы это было предсказуемо, заранее прописано, чтобы в рамках договоров", - отмечала Набиуллина.

Госдума в июле приняла закон, который позволяет банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Действие новых норм распространяется на и вклады, открытые до вступления закона в силу. Закон вступил в силу 14 июля, со дня официального опубликования.