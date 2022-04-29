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Баффет будет обгонять индекс S&P 500, даже если Berkshire потеряет 99% стоимости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway будут опережать динамику индекса S&P 500 на отрезке с 1965 года, когда Баффет возглавил компанию, даже если потеряют 99% стоимости, показывают подсчеты издания Barron's.

Бумаги Berkshire Hathaway класса А завершили торги в среду на отметке $496,8 тысячи за акцию. Но даже если бы они стоили в 100 раз дешевле, их среднегодовой рост с 1995 года составлял бы 10,3% против 10,2% у индекса S&P 500.

У компании также есть акции класса B, которые стоят в районе $330 за бумагу, однако они начали торговаться только в 1996 году.

Отмечается, что основной рост акций Berkshire пришелся на 1980-е и 90-е годы. За последние 20 лет динамика бумаг компании опережает доходность индекса S&P 500 всего на 1 процентный пункт - 10,3% против 9,2%.

Баффету 91 год. Он занимает пост CEO Berkshire с 1965 года и является главой совета директоров компании с 1970 года. В апреле он сказал, что находится в добром здравии и не планирует покидать пост главного исполнительного директора Berkshire Hathaway, даже хотя возраст несколько затрудняет его работу.

С марта уже два акционера компании - пенсионный фонд California Public Employees' Retirement System (CalPERS) и National Legal and Policy Center (NLPC) - предложили разделить посты председателя совета директоров и CEO и поставить во главе совета независимого директора.

Berkshire Hathaway США Уоррен Баффет
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