Berkshire Hathaway получила квартальный убыток из-за падения рынка акций

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway завершила второй квартал 2022 года с убытком из-за падения стоимости активов.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $43,755 млрд, или $29,754 тысячи в расчете на акцию класса "А", по сравнению с чистой прибылью в $28,094 млрд, или $18,488 тысячи на акцию, годом ранее.

Инвестиционный убыток Berkshire в минувшем квартале составил $66,919 млрд против доходов в $27,394 млрд в прошлом году. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета, этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании акций и, таким образом, в значительной мере зависит от колебаний фондового рынка.

Операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, увеличилась на 39% и достигла $9,283 млрд против $6,686 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась на 43% - до $6,312 тысячи.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали ее в $5,393 тысячи на акцию.

Выручка подразделения, которое объединяет железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, во втором квартале увеличилась на 10,6%, составив $13,125 млрд.

Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился на 5,4% и достиг $18,087 млрд.

В апреле-июне Berkshire выкупила собственные акции на сумму порядка $1 млрд, с начала 2022 года - на $4,2 млрд.

На конец второго квартала свободные денежные средства компании составляли $31,224 млрд по сравнению с $42,832 млрд годом ранее.

Общий объем активов компании на конец июня сократился до $909,86 млрд по сравнению с $958,784 млрд на конец прошлого года.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $327,66 млрд против $350,72 млрд в конце прошлого года. Почти 69% этой суммы вложено в бумаги четырех компаний: American Express ($21 млрд), Apple ($125,1 млрд), Bank of America ($32,2 млрд) и Coca-Cola ($25,2 млрд). На 31 декабря 2021 года совокупная доля этих компаний в общем объеме портфеля составляла около 73%.

Котировки акций класса "A" Berkshire с начала 2022 года снизились на 2,5%. Фондовый индекс S&P 500 за этот период упал на 13%.