Brent подорожала выше $110 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в пятницу, обе эталонные марки завершают в плюсе неделю и месяц на опасениях по поводу предложения топлива на глобальном рынке.

К 18:03 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,42 (2,25%) - до $110,01 за баррель. К этому же времени июньские фьючерсы на WTI дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,21 (2,1%) - до $107,57 за баррель.

С начала недели Brent прибавила 3,6%, WTI - 3,4%. Обе марки завершают апрель в плюсе.

"Рост цен вчера и сегодня главным образом отражает повышенную вероятность введения Европейским союзом эмбарго на импорт российской нефти, поскольку Германия перестала сопротивляться такому решению, - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. - Это неудивительно с учетом того, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил несколько дней назад, что страна теперь импортирует всего 12% нефти из России".

Также участники нефтяного рынка обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса на топливо в стране. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где заболеваемость растет каждый день.