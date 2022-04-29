Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Глава РЖД Белозеров в 2021 году заработал в компании 151 млн рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доходы главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова в 2021 году по основному месту работы составили 151,07 млн рублей, сообщила компания.

Общие доходы Белозерова за прошлый год, включая доходы от банковских вкладов, были равны 193,3 млн рублей.

Доходы его жены по основному месту работы и от вкладов в банках и ценных бумаг составили в 2021 году 18,5 млн рублей.

У Белозерова нет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества, в его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. В собственности его жены есть квартира в Москве площадью 193 кв. м. и машиноместо 14,4 кв. м. Ей принадлежат две машины: ГАЗ М-21 1963 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года.

Общий декларированный доход Белозерова в 2020 году составил 213,9 млн рублей, его супруги - 11,7 млн рублей.

Олег Белозеров РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Финский производитель каш Nordic продаст свою "дочку" в РФ

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Чиновники определили перечень критических для промышленности комплектующих

"Северсталь" продала "Воркутауголь" компании Троценко за 15 млрд рублей

"Северсталь" продала "Воркутауголь" компании Троценко за 15 млрд рублей

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

"Газпром" прекращает листинг своих расписок на биржах Лондона и Сингапура

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

В ЦБ РФ ждут роста годовой инфляции летом и прохождения ее пика осенью

ЦБ РФ поддержал консолидацию ВТБ, "Открытия" и РНКБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });