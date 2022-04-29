Глава РЖД Белозеров в 2021 году заработал в компании 151 млн рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доходы главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова в 2021 году по основному месту работы составили 151,07 млн рублей, сообщила компания.

Общие доходы Белозерова за прошлый год, включая доходы от банковских вкладов, были равны 193,3 млн рублей.

Доходы его жены по основному месту работы и от вкладов в банках и ценных бумаг составили в 2021 году 18,5 млн рублей.

У Белозерова нет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества, в его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. В собственности его жены есть квартира в Москве площадью 193 кв. м. и машиноместо 14,4 кв. м. Ей принадлежат две машины: ГАЗ М-21 1963 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года.

Общий декларированный доход Белозерова в 2020 году составил 213,9 млн рублей, его супруги - 11,7 млн рублей.