Независимый директор Елена Сапожникова покинет совет директоров Интер РАО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Независимый директор, бывший партнер UCP, а ныне партнер ООО "Диджитал Горизонт Венчурс" Елена Сапожникова отозвала свое согласие на выдвижение в совет директоров ПАО "Интер РАО", ее кандидатура исключена из списка на голосование. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.

Заявление было получено 20 апреля.

Годовое собрание акционеров "Интер РАО" пройдет 30 мая в заочной форме. Компания не публиковала список кандидатов в совет директоров.

Елена Сапожникова входила в состав совета директоров "Интер РАО" с 2016 года сначала как выдвиженец от UCP, бывшего на тот момент крупным акционером "Интер РАО", а с 2017 г. как независимый директор.

Актуальный состав совета директоров "Интер РАО" на сайте компании на данный момент недоступен, так же, как почти вся информация на сайте.

"Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" – 30,7 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.