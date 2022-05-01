Европа попросила у "Газпрома" резко нарастить поставки, дождавшись снижения цен

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Европейские импортеры российского газа резко увеличили заявки на поставку топлива "Газпрома", дождавшись снижения контрактных цен. Большинство договоров имеют привязку к рыночному индексу "на день вперед" - его значение в апреле было на рекордном уровне около $1400 за тысячу кубометров, а в мае снизилось до $1100.

В апреле, как и ранее в январе текущего года, покупатели минимизировали отбор газа по контрактам с внешними поставщиками, пытаясь найти более дешевую альтернативу на спотовом рынке. Приближение цен контрактов к котировкам спота автоматически увеличило импортные заявки.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 1 мая составляет 96,7 млн куб. м, заявка на 30 апреля была 69,6 млн куб. м.

Польша, отвергнув новую систему оплаты российского газа и, соответственно, отказавшись от дальнейших поставок, теперь такой же объем получает не с Востока, а с Запада - с территории Германии. В воскресенье реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час (около 31 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Это как раз тот объем, который ранее Польша получала в России.

Ситуация с производством электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе на этой неделе заметно ухудшилась. На прошлой неделе (с 18 по 24 апреля) ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, а за шесть дней текущей недели их вклад составляет лишь 8,8%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На десять дней вперед в Европе ожидается маловетреная или штилевая погода, что не дает шансов на исправление ситуации.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 33%, рост за последние сутки - 0,26 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6 процентных пунктов. В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ.

Перевод оплаты в рубли

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа в случае, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов лишились поставок российского газа.