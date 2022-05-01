Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай за первые четыре месяца 2022 года держатся на стабильном уровне около 43 млн кубометров в сутки, следует из данных "Газпрома".

ЭкономикаЕвропа попросила у "Газпрома" резко нарастить поставки, дождавшись снижения ценЧитать подробнее

Компания сообщила: "Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%".

За четыре месяца 2021 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 3,09 млрд кубометров. Из сообщения "Газпрома" следует, что за четыре месяца 2022 года могло быть поставлено 4,9 млрд кубических метров газа.

В январе 2022 года поставки были 1,3 млрд куб. м, феврале - 1,2 млрд куб. м. Таким образом - в марте и апреле (с учетом планового ремонта в эти месяцы) - по 1,2 млрд куб. м.

Год назад, в апреле 2021 года поставки заметно сокращались (примерно на четверть к уровню первого квартала), но в апреле 2022 года суточный объем поставок держится на высоком зимнем уровне.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2022 году Китай может стать четвертым крупнейшим рынком сбыта российского газа в дальнем зарубежье после Германии, Италии и Турции, обойдя таких крупных потребителей как Франция, Австрия и Нидерланды.

Газпром Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приставы РФ принудительно взыщут с Google свыше 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Сбербанк снизил ставки по вкладам до 12%

Сбербанк снизил ставки по вкладам до 12%

Европа попросила у "Газпрома" резко нарастить поставки, дождавшись снижения цен

Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на выходные

Заявление Банка России: широко шагая навстречу неопределенности

Заявление Банка России: широко шагая навстречу неопределенности

Сбербанк откажется от программы депозитарных расписок из-за санкций

Что произошло за день: пятница, 29 апреля

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Финский производитель каш Nordic продаст свою "дочку" в РФ

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });